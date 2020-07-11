عاد فريق "الحضرة" للإنشاد الدينى مجددًا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، بعد عودتها لاستقبال الحفلات والجمهور من جديد بنسبة ال 25% فى حفلين على مدارا ليوم الساعة السادسة وفى الثامنة والنصف مساءً.
قدّم الفريق مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية ومنها "إلى باب الكريم، زهراء، القصيدة المحمدية وجمال الوجود، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، يارب صل وسلم عليه،الذكر"
الحضرة للإنشاد الصوفى هم فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير لحفلين"الحضرة"بعد استئناف ساقية الصاوي لأنشطتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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