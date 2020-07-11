في أسبوع.. محمد محيي يتخطى المليون مشاهدة بأغنيته "قلت أخونه"

حقق الفنان محمد محيي، بأغنيته الجديدة "قلت أخونه"ـ أكثر من مليون مشاهدة ، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
والأغنية من كلمات نور الدين حمدي،ألحان:كريم حمدي،و توزيع:فهد.
وأغنية "قلت أخونه" هي الأغنية الثالثة التي تتضمن ألبومه الجديد "بتاع زمان"، حيث أصدر أغنيتين في مطلع 2020،"سهرانين" التي اقترب عددمشاهداتها منالـ 2 مليون مشاهدة، من كلمات :نور الدين حمدي، ألحان: محمد محيي ،توزيع: محمد العشي، الأخرى "فوضت أمري" التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:أشرف أمين، ألحان: محمد محيي، توزيع:محمد العشي.
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