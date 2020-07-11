مسرح شو اختتم موسمه الأول بعرض علامة استفهام

أشاد جمهور مسرح شو بإعجابه للعرض الكوميدي الساخر "علامة استفهام"، تم عرضه لمدة ثلاث حفلات متصلة، وذلك لاحترازات جائحة فيروس كورونا حيث كان الجمهور بالمسرح لا يزيد عن 20٪.

كما تم عقد مؤتمر صحفي بالأمس وتم التصريح بفكرة الموسم الثاني والتي ستغير من شكل المسرح تماما من حيث الكتابة والاخراج والشكل العام.

وصرح كريم الكسار، المدير الفني ومؤسس المشروع، أن الموسم الثاني لمسرح شو والذي يحمل عنوان "طلعناك ع

المسرح" لن يكون تقليديا بل سنغير ديزاين المسرح ايضا حيث سيتم فتح الستارة لكي نجد أمامنا المسرح بثوبة الجديد.

وأضاف أيضا بأن الموسم الثاني والذي يحمل عنوان "طلعناك ع

Advertisements

المسرح" سيكون عبارة عن ست كوم متصل منفصل يتم عرضه علي خشبة المسرح بشكله الجديد، والذي سيتم تقسيمه إلي غرف تحتية وعلوية والتي ستصل إلى اثنا عشر غرفة يتم صناعتها من الزجاج الشفاف والمتين لمشاهدة البث المباشر للمسرح الحديث بعد التطور .

وأضاف أيضا خلال المؤتمر الصحفي، أن الموسم الثاني من المقرر عرضه مع بداية يناير 2021، ومن المقرر عرضه علي التليفزيون في الموسم الرمضاني 2021 حيث أن عدد حلقات الموسم 31 حلقة والمدة الزمنية لكل حلقة ساعة واحدة.

وأضاف أيضا بأن الموسم الثاني سيشارك به مجموعة من النجوم الكبار في كل حلقة نجم مختلف مع مجموعة مسرح شو.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أضاف الكسار، أنه سيناضل من أجل تطور المسرح ليعود كيانه وصيته من جديد.