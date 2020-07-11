طرح الفنان أحمد فهمي أغنيته الجديدة "زهقت صح" بطريقة الـ"راب"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة. وتضمنت الأغنية التعبير عن حالة الملل التي أصابت العالم جراء اجراءات الحظر التي طالت Advertisements مختلف بلدان العالم بسبب تفشي وباء مختلف بلدان العالم بسبب تفشي وباء كورونا ، وقدم فيها فهمي شكل غنائي جديد للمرة الأولى في خطواته الفنية، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أحمد فهمي. يذكر أن فهمي قد شارك إعلامياً في رمضان من خلال البرنامج الترفيهي "سهرانين معكم بالبيت" مع الفنانة سيرين عبد النور، الذي تتضمن لقاءات مع مجموعة من الفنانين بطريقة الـ"أون لاين" ، تحتوي اللقاءات على ألعاب وأسئلة ترفيهية منوعة، حازت على اعجاب متابعي البرامج وحصل على عدد كبير من المشاهدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يغني راب في "زهقت صح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.