تامر حسني عن فيلمه الجديد :أهم أفلام في حياتي

نشر الفنان تامر حسني صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق تامر على الصورة قائلاً:" رجعنا من ٣ ايام نصور باقي فيلم (( مش انا ))، انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتيان شاء الله يعجبكم". مش انا ))، انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتيان شاء الله يعجبكم". سيلتقي تامر للمرة الأولى مع الفنانة حلا شيحا، باعتبارها صاحبة البطولة النسائية في الفيلم. يذكر أن تامر قد خرج مؤخراً لجمهوره بحل غنائي "أون لاين" وتم طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 5 مليون مشاهدة، استمر الحفل لأكثر من ساعتين قدم فيها مجموعة غنائية مميزة ومنها "ناسيني ليه، حلو المكان، ورد صناعي، كفاياك أعذار، يانا يامفيش".

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