صور.. تشييع جنازة المنتجة مي مسحال

شيعت جنازة المنتجة الفنية مي مسحال من أمام منزلها، وذلك استعدادًا لدفنها، والتى وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بجلطة، ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة بأكتوبر.

يذكر أن المنتجة مى مسحال، رحلت، أمس متأثرة بإصابتها بجلطة في المخ،

وكانت شركة دانا للمنتجة الراحلة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وهو الفيلم الذي تعود به الشركة بعد غياب 3 سنوات عن الإنتاج.

وقدمت مي مسحال عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها: ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك، وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧. وكان ابنها المنتج راني مسحال قد أعاد النشاط للشركة مؤخرا وبالفعل بدأ تصوير فيلم ٣٠ مارس منذ عدة أيام.

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