صور.. نادين نسيب نجيم برفقة أطفالها في لبنان

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نادين من خلالها برفقة أولادها، وذلك أثناء رحتلهما إلى مدينة الشوف بلبنان. بلبنان. يذكر أن مسلسل عشرين عشرين، من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، فادي إبراهيم، رنده كعدي، كارمن لبس، جنيد زين الدين، فؤاد شرف الدين، حسين مقدم، رولا بقسماتي. Advertisements

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