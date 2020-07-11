الفائز بجائزة أفريما "حمزة الفضلي" يطلق ''الدرهم''



طرح الفنان المغربي حمزة الفضلي، فيديو كليب أغنيته الجديدة «الدرهم» على قناته الرسمية باليوتيوب، وعبر مختلف المنصات والتطبيقات الإلكترونية للموسيقى.

أغنية «الدرهم» من كلمات وألحان حمزة الفضلي والإنتاج الموسيقي Aunni Jam ، وصور العمل بطريقة الفيديو كليب في مدينة مراكش تحت إدارة المخرج عثمان إسماعيلي علوي وفق أحدث تقنيات التصوير.

وتحكي قصة الأغنية عن التحديات والعقبات التي يواجهها الشباب المغربي على الخصوص، و شباب في العالم عامة أثناء رحلتهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم سواء الدراسية أو المهنية أو حتى العاطفية، ومدى تحكم المال في تحديد مسار الإنسان حيث أصبح ''الدرهم'' هو الملك في رسم مسار حياة الإنسان، وأصبح الهاجس الذي يستولي على اهتمامهم ويستعبد قلوبهم وعقولهم، ولإيصال هذه الرسالة وظف حمزة الفضلي كلمات معبرة وإيقاعات موسيقية مؤثرة تجمع بين أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة.

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كما استعان حمزة الفضلي بمجموعة من المؤثرين والمؤثرات لتسهيل وصول الأغنية للمتلقي المغربي و لشرائح عريضة من الجمهور، حيث تميز الكليب بحضور كل من الإعلامي المعروف أسامة بنجلون ، المدونة ندى أوبنيشو، المدونة صوفيا بلكامل، والمدونة سلوى أنلوف.

وكان الفنان حمزة الفضلي قد حصد جائزة أفضل مغني في شمال إفريقيا في مسابقة "أول أفريكا ميوزيك أوردز" عن أغنيته (يا مرايا) التي أعاد غناءها بطريقته الخاصة، والتي بعثت حياة جديدة في الأغنية الأصلية للفنان يونس ميݣري التي صدرت سنة 1974، كما حاز لقب اكتشاف السنة ''بمسابقة موروكو ميوزيك أوورد'' سنة 2016 عن أغنية (بين يديها).

الجدير بالذكر أن حمزة الفضلي من بين الفنانين القلائل الذين يتميزون بأسلوب موسيقي خاص حيث لا يكف عن البحث وتجريب والخلط بين أنواع متعددة من الإيقاعات والثقافات الموسيقية ليرسم لنفسه طابع مغاير عن باقي الأنماط الموسيقية الرائجة .