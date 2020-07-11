“أمر غريب”.. الجيش الكوري يأمر جنوده بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا

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أمرت السلطات في كوريا الشمالية جنودها بالبدء بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا، وذلك حسبما ذكر تقرير لموقع “ديلي إن كي”، المتخصص بالشأن الكوري.
ويشير التوجيه الصادر عن الجيش الشعبي الكوري والذي يعود للشهر الماضي، إلى دعوة الجنود وعائلاتهم لتربية المزيد من الأرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.
واعتبر المكتب السياسي التابع للجيش أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم كيم جونغ أون الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.
وأكد الأمر على أنه سيتم تقييم تجاوب الجنود فيما يتعلق بتربية الأرانب قبل نهاية أغسطس القادم.
ونقل موقع “ديلي إن كي” عن مصدر قوله، إن القرار الجديد سيضيف المزيد من الأعباء على الجنود الكوريين الشماليين الذين بدأوا مطلع هذا الشهر سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة، حيث سيتوجب عليهم الاهتمام بالأرانب إلى جانب واجباتهم العسكرية الأخرى.
كذلك قال مصدر آخر للموقع الكوري، إن القرار يؤكد بلا شك قرب معاناة الكوريين الشماليين لأزمة غذائية كبيرة، لذا قامت الحكومة بخطوة استباقية تمثلت بالدعوة للتركيز على تربية الحيوانات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.