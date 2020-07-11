هبة نور: تعرضت للخيانة وهذا هو السبب الرئيسي لطلاقي

اجأت الممثلة السورية جمهورها باعلانها لأول مرة أنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها الأول، وهذا كان السبب الرئيسي الي أدى الى اتخاذ قرار الطلاق.

هبة التي تبقي حياتها الخاصة ملكها، تحدثت لأول مرة في برنامج "راحت علينا" مع الزميل هشام حداد عبر قناة "لنا" السورية عن أن "طليقها كان سوري الجنسي، وكان هناك اعجاب بينهما، قبل أن يقررا الزواج".

وتابعت: "سامحته في المرة الأولى بعد خيانته لي، ولكن في المرة الثانية قررت الانفصال وهذا ما حصل"، معتبرة أن "الزواج في أعوامه الأولى يكون جميلًا، ومن بعدها يطرأ عليه الكثير من التغييرات، ويصبح عكس ما يراه الشخص من الداخل بعد أن يغوص في أعماقه".

وأضافت: "حالياً مشروع الزواج وأنا من مواليد برج السرطان الذين يتميزون بوفائهم واخلاصهم للشريك".

في الحلقة أيضًا، قامت هبة باجراء اتصال مع الممثل السوري قصي خولي بعد أن طلب منها هشام أن تختار صديق لها من الوسط الفني، وتتوجه له بكلمة "أحبك"، فاختارت قصي لأنه الأقرب لقلبها وتربطهما علاقة صداقة قديمة، لافتة إلى أن "أصدقائها الشباب أكثر من البنات من الوسط، وقصي لازال متواضعاً ولا يملك مرض النجومية وهو فعلًا يحترم على ذلك".

Advertisements

قصي بدوره خلال الاتصال نادى هبة بكلمة "هبوش" وقال لها: "انت نجمة جميلة والدراما السورية والعربية ستفرح فيك ".

يذكر أن هبة تألقت بجمبسوت مشجر في الحلقة، ونشرت صور لها من جلسة تصوير خضعت لها في الطبيعة مع المصور ذبيان سعد.

إقرئي ايضًا:

مي العيدان تسخر من شكل فوز الفهد قبل الشهرة

هند البحرينية تعلن خطوبتها بشكل مفاجىء وتتحفظ على هوية خطيبها