مي العيدان تسخر من شكل فوز الفهد قبل الشهرة

بعد الفيديو الذي طلبت فيه الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد من الفتيات بالتوقف عن تقليدها، قامت الاعلامية الكويتية مي العيدان بالسخرية منها من خلال الكشف عن صورة قديمة للفاشينيستا الكويتية بجانب صورة حديثة لها، وعلقت عليها عبر حسابها في "إنستغرام" ساخرة من شكلها قبل الشهرة، قائلة: "صورة فوز الفهد قبل وبعد . . يا جماعة لا تقلدونها فكونا".

وتفاجأ متابعو حساب مي العيدان من صورة فوز الفهد قبل الشهرة، مُبدين دهشتهم من التحول الهائل الذي لحق بها، فلم يصدق أحد أن فوز الفهد هي هذه الفاشينيستا.

وكانت فوز الفهد أطلت منذ أيام في فيديو لها عبر "سناب شات" تطرقت فيه الى غيرة الفتيات منها، لاسيما فيما يتعلق بلون شعرها.



طريقة فوز في الكلام وتطرقها الى الموضوع بهذه الطريقة عرضها لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اذ قالت "أقولكم شي.. أنا إكتشفت شي، لما أسوي شي كل البنات يقلدوني.. صبغت أشقر الكل صبغ أشقر، ركبت وصلات شعر الكل ركب وصلات".. وأضافت "أنا أحط ألوان مع بعض عشان أحصل لون جديد تيجي وحده وتاخذ اللون.. مش قهر بس أحب أكون مميزه".

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وأشارت فوز إلى أن "كل وحدة تكتشف لون ويصير لها بروحها..لون الشعر الجديد الي أستعمله محير، ع الإضاءة لون وعلى الشمس لون".

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