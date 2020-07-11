هند البحرينية تعلن خطوبتها بشكل مفاجىء وتتحفظ على هوية خطيبها

بطريقة غير مباشرة أعلنت الفنانة هند البحرينية خطوبتها من خلال نشرها صورة عبر حسابها على "انستقرام" وهي ترتدي خاتم الخطوبة وتضع تاجاً من الورود على شعرها.

هند اكتفت بنشر الصورة وحدها دون الكشف عن هوية خطيبها، وشاركت متابعيها بفيديوهات قصيرة في خاصية "الستوري" الخاص بها، بدت وكأنها من حفل الخطوبة، اذ، ظهرت زينة خاصة بالحفل، وأشخاص يرقصون على أنغام الموسيقي.

يذكر أن هند أصيبت بفيروس كورونا أثناء تواجدها في مدينة برشلونة بإسبانيا، وغادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما منه.

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واحتفلت هند بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها بعد مكوثها في الحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت نتائجها الأولية إيجابية، ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.

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