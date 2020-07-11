رحيل الفنان المغربي عبد العظيم الشناوي

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الرباط: نعت نقابة المسرحيين المغاربة وقطاع السينما والتلفزيون، الفنان عبد العظيم الشناوي الذي وافته المنية مساء الجمعة بالدار البيضاء، عن عمر يناهز 85 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت النقابة في بيان لها "تلقينا ببالغ الأسى والحزن داخل مكونات المكتب التنفيذي الوطني لنقابة المسرحيين المغاربة والعاملين في السينما والتلفزيون، والفروع الجهوية والإقليمية، خبر رحيل أحد أعمدة المسرح والدراما، الفنان المبدع عبد العظيم الشناوي".

أضاف المصدر أن الفقيد يعتبر "واحدا ممن ساهموا في مرحلة تأسيس المنجز المسرحي المغربي، وأيقونة فنية من العيار الكبير حيث ساهم في ريبرطوار الحركة الثقافية والفنية، سواء بتجربة فرقة الأخوة العربية أو فرقة الفنانين المتحدين بأعمال مسرحية خالدة، من قبيل مسرحية (الطائش) و(الحائرة) و(انكسر الزجاج)".

وأشارت النقابة إلى أن الفنان الراحل "ساهم بتجربة إعلامية متميزة فاقت أكثر من خمسين برنامج إذاعي، كما يعتبر أحد أبرز الوجوه الشاشة الصغيرة والتي راكمت تجربة باذخة في مجال الدراما"، مسجلة أن وعكة صحية ألمت بالفقيد خلال الفترة الأخيرة وألزمته الفراش لمدة طويلة لم ينفع معاها علاج.

