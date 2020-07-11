شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تنضم إلى فريق عمل مسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة نرمين الفقي إلى فريق مسلسل "شارع 9"، الذي بدأت التحضيرات الأولية له خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، وتم الاستقرار على معظم الفنانين المشاركين في البطولة وعلى رأسهم رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش .





مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخرمن الفنانين.

واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها، الأحد الموافق 21 يونيو، والتي استطاعت أن تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أومن خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التي دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التي تنال إعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

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