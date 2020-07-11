شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف زوجة ويل سميث بخيانته.. هل خانها النجم مع مارجوت روبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إثارة قضية خيانة زوجة ويل سميث له التي تصدرت قوائم البحث منذ أمس، انقلبت علي النجمة العالمية مارجوت روبي، والتي دخل اسمها لقوائم التريند، ضمن اعتراف زوجة سميث بخيانته، لكن ما علاقة مارجوت روبي بالأمر؟



مارجوت روبي و ويل سميث علي السجادة الحمراء



هل خان-ويل-سميث-زوجته-مع-مارجوت-روبى

في يوليو 2019، نشرت مجلةstar خبرا يزعم أن جادا بينكيت اتهمت زوجها ويل سميث بالخيانة، وذلك استنادا على تصريحات تلفزيونية لجادا فى برنامج هل هناك خيانة فى علاقتك بسميث أو أى علاقة أخرى؟، قالت نعم لكن ليس علاقتى بويل.

لكن المجلة إعادة صياغة الشائعات القديمة حول ارتباط سميث بالنجمة روبى لجعله يبدو كما لو أنه خان زوجته من قبل، كما أكدت المجلة أن سميث وزوجته مروا بأوقات عصيبة، لكن بدلاً من إلقاء كل شىء بعيدًا، بقيا معًا من أجل أبنائهما وزواجهما، ومع ذلك، لم يراع سميث تخطى العقبات وأقام علاقة مع مارجوت روبى.

لكن القصة كاذبة فـ جادا زوجة سميث أكدت مؤخرًا عدم وجود أى خيانة في زواجها من ويل الذي استمر 22 عامًا، والفرضية المجلة غير صحيحة فعلى الرغم من أن سميث وبينكيت قد اعترفوا بوجود مشكلات زوجية على مر السنين، إلا أن مشاكلهم لم تنبع من الخيانة الزوجية. كما أكد الزوجة بشكل واضح على Facebook أنها خدعت من قبل رجلاً قبل لقائها بـ سميث أما بالنسبة لويل فلم يخدع زوجته مع روبى.



زجة ويل سميث تعترف بخيانته



ويل سميث وزوجته

وبالعودة لاعتراف جادا، وانها من خان ويل سميث، تداول عدد من رواد موقع توتير امس مارجوت روبي ضمن القصة، عن احتماليه انه كان هناك علاقة بينها وبين سميث بالفعل وقت وجود خلافات بينه وبين جادا.



مارجوت روبي تريند علي توتير



مارجوت روبي

اعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث امس أنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

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حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة الديلي ميل البريطانية.

وقرر الزوجين الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، واكدا إن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف ، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما ذادت الخلافات بينها وبين سميث، كما طالبت من المغني توضح كيف قال ان سميث بارك العلاقة مشيره انها الشخص الوحيد الذي يمكنه منح الإذن في هذه الظروف.

في حين أشار سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع زوجته مرة أخرى عندما يواجهون تلك المشاكل، قائلا "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها ، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

وكانت قد أثارت تصريحات المغني الأميركي الشاب أوجست أنتوني إلسينا فضيحة كبيرة في هوليوود، حين اعترف خلال لقاء تلفزيوني مع أنجيلا يي ضمن برنامج نادي الصباح،بأنه على علاقة جنسية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل ويل سميث. وذلك خلال الحديث عن أغنية "Nunya" التي صدرت العام الماضي ويعتقد كثر أنها عن جادا.

وتابع: "جلست مع ويل، وأخبرته أن زواجهما مجرد شراكة لا تنطوي على حب ورومانسية، وأنني أحب زوجته، فأعطاني بركاته".

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في كافة أنحاء العالم، نفت جادا تصريحات أوجست، وأكدت أنها غير صحيحة على الإطلاق، واعلنت عبر حسابها على تويتر بأنها ستطل عبر برنامجها حديث الطاولة الإلكتروني الذي يبث عبر الإنترنت للحديث عن الأمر.