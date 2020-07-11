شهادات خطيرة حول لغز وفاة نجيب الريحاني والدقائق الأخيرة في حياته.. الصور الكاملة لجنازته

رنا صلاح الدين - شكلت وفاة أسطورة الكوميديا نجيب الريحاني صدمة كبيرة في الوسط الفني ونعاه السياسيون والمفكرون بعد أن استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ الفن المصري بأعماله المسرحية والسينمائية رغم عمره القصير.

في الغرفة رقم 48 بالدور الثاني رقد الفنان نجيب الريحاني حتى وافته المنية في الساعة 11 صباح يوم الأربعاء 8 يونيو عام 1949 ورغم مرور 71 عاما على الوفاة ما زالت تثير علامات استفهام.

كان نجيب الريحانى يستعد لتناول الدواء الجديد الذى وصل بالطائرة من الخارج، وما إن مرت 10 دقائق على تناوله العلاج، حتى أضطرب جسده فى الفراش، وأصيب بألم حاد فى كل جسده حتى فارق الحياة.

السبب الشائع لوفاة نجيب الريحانى هو حقنة بنسلين خطأ، حتى نشرت صحيفة «الأهرام العربى» وثائق ومستندات وشهادات حول الوفاة منها شهادة رفيق عمره بديع خيرى وزوجته بديعة مصابني.

لكن أخطر هذه الشهادات كانت شهادة أنور عبد الله الصحفي المقرب من الريحاني وقال فيها: اختلف الناس فى وفاة المرحوم نجيب الريحانى، هل بسبب تصلب شرايين القلب، أم اشتداد حمى التيفويد التى أصيب بها فى الإسكندرية أم من المرضين معا..

عبد الله أضاف: الواقع أن الأطباء الذين أشرفوا على تمريض نجيب الريحانى أنفسهم اختلفوا قبل الوفاة فيما إذا كانت الضرورة تقتضى الحذر فى علاج حمى التيفويد، نظرا لمرضه بالقلب، أم أن الحكمة تستوجب علاج الحمى بأسرع وقت.

نحيب الريحاني في فيلم غزل البنات

كانت حالة الريحانى تسوء ساعة بعد ساعة، فلم يكن هناك مفر أمام الأطباء من الإسراع فى تقرير الطريقة التى يجب أن يوقف بها سريان الداء…. برغم تباين الرأى بين ثلاثة أطباء.

يتابع أنور عبد الله فى شهادته…. تسمع من الذين سهروا بجوار الريحانى فى الليلة التى سبقت وفاته، أنه كان قلقا ويسأل عن حبوب الكلورمايستين بمعدل مرة كل 10 ثوان، وأنه لم يقبل نصيحة السيدة نعوم مديرة أعماله باستدعاء الدكتور زاروا طبيب القلب، لأنه كان يثق ثقة عمياء فى طبيبه.

عندما وصلت حبوب الكلورمايستين أشار عليه طبيبه بتناول 15 قرصا دفعة واحدة ومرت 10 دقائق تقريبا، ثم اضطرب جسد الريحانى فى فراشه، واعتصره الألم، وفى ثوان قليلة طفح الدم من فمه فأغرق الفراش، ومات.

يستكمل أنور عبد الله شهادته «…. بعد الوفاة أبدى الدكتور اليونانى رأيه فقال أنه يعتقد أن الضرورة كانت تقضى بالحكمة فى استعمال الدواء، وان الكمية التى تناولها الريحانى كانت من الكثرة بحيث أصبحت خطرا على رجل مريض بالقلب.

ويرى خبراء الطب الشرعي أن نجيب الريحاني مات نتيجة التسمم بهذه الأقراص التي كان يجب أن يأخذها على جرعات وليس دفعة واحدة.

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كان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم غزل البنات مع ليلى مراد وأنور وجدي والذي مات قبل أن يشاهده في دور العرض.

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة

نجيب الريحاني - الجنازة