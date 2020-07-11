نجوم الفن ينعون الراحل محمود رضا ورسائل مؤثرة من شريهان ومحمد صبحي ومنة شلبي

نعى العديد من النجوم الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا الشهيرة ووالد النجمة شيرين رضا، الذي توفي صباح الجمعة عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان من أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء الفنانة منة شلبي، وشريهان.

خالد النبوي يصف محمود رضا بالأسطورة الخالدة

نشر الفنان خالد النبوي تدوينة قصيرة عبر حسابه على "تويتر" نعى فيها الفنان الكبير الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا الإستعراضية، ووصف خالد النبوي الفنان الراحل بالاسطورة الفنية الخالدة والذي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي سوف تظل باقية في الوجدان فكتب: "لقطة فنيه خالده لأسطورة فنية خالدة ..الفنان الكبير الذي أمتعنا و أعطى لنا البهجة زمنا طويلا ماضيا و قادما.. الراءع محمود رضا الله يرحمك و يلهم أحبابك الصبر".

شريهان: لا توجد كلمات أو معاني تكتب في حق محمود رضا

بينما نعت أيضا الفنانة الكبيرة شريهان الفنان الراحل وعبرت عن مدى حزنها لرحيله وأنه لا توجد كلمات تكفى لتوديعه فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "حروف إسمك تكفي. حقيقي شُلت كلماتي.. ولا أعلم ماذا أكتب فيك ولك؟ وماذا أكتب بداية قبلك أو بعدك؟!! لا توجد كلمات أو معاني تكتب فيك فناً عملاً خُلقاً أخلاقاً وتاريخاً! فعندما يكتب إسمك حقاً يكفي! ولكن يبقى عملك فنك وتاريخك وروحك حقيقة جميلة مبدعة"، كما ساندت شريهان الفنانة شيرين رضا فكتبت: "أطال الله ربي في عمرها وحياتها وفنها وحماها ورعاها من كل مكروه وصبر قلبها وقلوبنا جميعا معها تبقى حَبِيبَتَك حَبيبَتي غاليتي شيرين محمود رضا هذا هو ما استطيع كتابته قبلك أما بعدك فقط مصر نعم (محمود رضا مصر) تاريخ عظيم مشرف وشرف.. شكراً شكراً شكراً محمود رضا".

منة شلبي تساند الفنانة شيرين رضا بعد وفاة والدها

Advertisements

الفنانة منة شلبي ساندت كذلك عبر حسابها على "تويتر" زميلتها الفنانة شيرين رضا في وفاة والدها الفنان الكبير محمود رضا فكتبت: "اتقدم بخالص العزاء لصديقتي العزيزه شيرين رضا في وفاه والدها العظيم الراحل مؤسس فرقه رضا الاستاذ محمود رضا صبر الله قلبها و ذويها و نسالكم الفاتحة"، بينما كتبت الفنانة دينا الشربيني نعيا للفنان الراحل محمود رضا قالت فيه: "البقاء لله..خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله".

الفنان الكبير محمد صبحي كتب كذلك تعليقا على رحيل الفنان محمود رضا وذلك عبر حسابه على "فيس بوك" فقال: " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل اليوم فناناً نادراً ومبدعاً ورائداً للفنون الشعبية والذي كان من الاوائل الذين اهتموا وحافظوا علي التراث الشعبي .. محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ماعدا القطبين .. كان سفيرا هو والرائعة فريدة فهمي اطال الله في عمرها كانوا سفراء مُرحب بهم اينما ذهبوا ورفعوا هامة مصر عالياً .. رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله .. دعواتي إلي الله للفقيد الرحمة وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته .. وللاسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".

من جانبه نشر الفنان عمرو سعد صورة للفنان محمود رضا وابنته الفنانة شيرين رضا التي قدم لها واجب العزاء فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن اللي كلنا بنحن ليه ونستمتع لما تشوفه ونحس ان بلدنا حلوه وجميلة رحمة الله علي محمود رضا وعزائنا لكل المحبين والأهل وعزائي للنجمة شرين رضا".

قد يهمك ايضا:

وفاة الفنان محمود رضا عن عمر يناهز 90 عام

عمرو دياب يتوجه لمنزل حماه الأسبق محمود رضا للمشاركة في جنازته