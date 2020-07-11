كاتي بيري تطرح أغنية Smile

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" "الخليج 365"": أعلنت النجمة العالمية، كاتي بيري، عن إصدارها أغنية جديدة بعنوان Smile، وهي الأغنية الرئيسية بألبومها الجديد KP5، المنتظر أن يصدر يوم 14 أغسطس المقبل.

وجاء إطلاق الأغنية بعد مرور يوم واحد فقط على كشف كاتي عن صورة غلاف الألبوم التي استوحت فكرتها من أجواء وأزياء السيرك، وهي الصورة التي لاقت ردود فعل واسعة من قبل محبي كاتي حول العالم ومن قبل وسائل الإعلام هي الأخرى.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبتها كاتي "يجب أن أقول لقد مر وقت طويل حقا، لكني استعدت تلك الابتسامة الآن". وعلقت على ذلك بقولها على تويتر "كتبت أغنية الألبوم الرئيسية حين كنت أمر بواحدة من أصعب مراحل حياتي، حيث فقدت خلالها ابتسامتي. ويمثل هذا الألبوم رحلتي نحو النور، بقصص عن المرونة، الأمل والحب".



رابط المادة

https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9416239/katy-perry-smile-listen?utm_source=facebook&utm_medium=social