نيشان أهان أردوغان فتدخّل قضاء لبنان

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"بيروت": إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت على الإعلامي ومقدم برنامج "أنا هيك" على تلفزيون "الجديد" في لبنان، نيشان ديرهاروتيونيان، بناء على إخبار مقدم من أحد المحامين الى النيابة العامة التمييزية، أحالته إلى المحاكمة أمام محكمة المطبوعات في بيروت، بعدما كانت قد أحالته سابقًا الى المباحث الجنائية التي أجرت التحقيقات تحت إشرافها. بنتيجة التحقيقات، إدعت الإستئنافية على ديرهاروتونيان، على خلفية الإدلاء بتصريحات خلال تقديمه حلقة من برنامجه "أنا هيك"، شكلت إساءات الى تركيا.

وكان ديرهاروتيونيان قد استضاف في 10 يونيو الماضي الوزير السابق وئام وهاب، فوصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـأنه "عثماني خبيث". تلقى نيشان رسالة من أحد متابعي البرنامج وصفه فيها بأنه "لاجئ" كونه أرمنيًا، فرد نيشان: "إردوغان ابن مليون خبيث هو والعثمانيين والأتراك"، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت السفارة التركية في لبنان هذه التصريحات بحق تركيا ورئيسها، معتبرة أنها لا تندرج في إطار حرية التعبير، وقالت إن ديرهاروتيونيان ووهاب أهانا علانية ومباشرة رئيس جمهورية تركيا والشعب التركي، "ولا يمكن بأي حال الدفاع عن هذه الإهانات بحجة حرية التعبير".