محمد رمضان يطرح أغنية "تيك توك" منتصف يوليو

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"الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان المصري محمد رمضان إعلاناً تشويقياً لأحدث أغنياته بعنوان "تيك توك" معلناً موعد اطلاق الأعنية يوم 15 يوليو على قناته الرسمية على يوتيوب.
يتعاون رمضان في أغنية "تيك توك" مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو. وجرى تصوير الأغنية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، إذ صوّر كل منهما المقطع الخاص به في بلده.
الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.
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