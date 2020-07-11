رحيل الممثل والفنان الاستعراضي المصري محمود رضا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الاستعراضي محمود رضا الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت النقابة في بيان لها: "الفن المصرى والعربى والعالمى فقد أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا، والذى رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية".

وقد أعلنت الفنانة شيرين رضا نبأ وفاة والدها على صفحتها على موقع فيسبوك، قائلة إن العزاء سيقتصر على أفراد العائلة، وإن مكان الدفن لن يتم الإعلان عنه لأسباب تتعلق بوباء كورونا.

والفنان الراحل هو راقص ومصمم استعراضات وممثل مصري، ولد في القاهرة عام 1930، وتخرج في كلية التجارة عام 1954، قبل أن يؤسس مع شقيقه علي في نهاية الخمسينيات فرقة للفنون الشعبية أطلقا عليها اسم "فرقة رضا".

ويعد رضا من مؤسسي الرقص الشعبي في مصر، حيث طاف قرى الصعيد والريف المصري ليتعرف على العادات والتقاليد والأزياء والرقص في الأفراح الشعبية أو المناسبات الأخرى، واستوحى منها رقصاته.

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واستطاع محمود رضا ترك بصمة كبيرة في عالم الفن الاستعراضي العربي، وحظي بقبول شعبي كبير حتى لقب بـ"فنان الشعب".

ويشتهر رضا بعدد من الاستعراضات الفنية، من بينها: الأقصر بلدنا، وحتشبسوت، والنوبة، ويا مراكبي، وغيرها.

وقد شارك في العديد من الأفلام السينمائية، ومن بينها: ساحر النساء، وقلوب حائرة، وغرام في الكرنك.

وحصل رضا على عدد من الميداليات والجوائز في المهرجانات المحلية والدولية.