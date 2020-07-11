شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث تؤكد الشائعات وتعترف بخيانته مع المغني أوجست السينا.. والنجم يسامحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث أنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة الديلي ميل البريطانية.



جادا سميث وأوجست السينا



زجة ويل سميث تعترف بخيانته



ويل سميث وزوجته

وقرر الزوجين الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقته مع جادا، واكدا إن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف ، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث، كما طالبت من المغني توضيح كيف قال إن سميث بارك العلاقة مشيرة إنها الشخص الوحيد الذي يمكنه منح الإذن في هذه الظروف.



ويل وجادا سميث

واضافت زوجة سميث إنها كانت تشعر بكثير من الألم" وان العلاقة بينها وبين سميث كسرت، مضيفه إنها اكتشفت عدم معرفتها بويل سميث جيدا على الإطلاق، وفي تلك الفترة حاول الزوجين الابتعاد عن بعضهما البعض لكن وجدنا ان الابتعاد لم يكن ممكنا.

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في تلك اللحظة اكدت بينكيت سميث إن علاقتها انتهت مع أوجست السينا ، وتصالحت مع ويل سميث ، و لم تتحدث مع المغنى منذ سنوات، وقالت إنها وزوجها وصلوا إلي أن الحب غير مشروط.

في حين اشار سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع زوجته مرة أخرى عندما يواجهون تلك المشاكل، قائلا "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها ، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

وكانت قد أثارت تصريحات المغني الأميركي الشاب أوجست أنتوني إلسينا فضيحة كبيرة في هوليوود، حين اعترف خلال لقاء تلفزيوني مع أنجيلا يي ضمن برنامج نادي الصباح،بأنه على علاقة جنسية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل ويل سميث. وذلك خلال الحديث عن أغنية "Nunya" التي صدرت العام الماضي ويعتقد الكثيرين أنها عن جادا.

وتابع: "جلست مع ويل، وأخبرته أن زواجهما مجرد شراكة لا تنطوي على حب ورومانسية، وأنني أحب زوجته، فأعطاني بركاته".

وأضاف: "لقد أعطيت علاقتنا الكثير من سنوات حياتي، أحبها بشدة وكرست نفسي لها لدرجة أنني لو مت الآن سأكون على ما يرام، وعرفت منذ شاهدتها أول مرة أنني يجب أن أكون معها".

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في كافة أنحاء العالم، نفت جادا تصريحات أوجست، وأكدت أنها غير صحيحة على الإطلاق، واعلنت عبر حسابها على تويتر بأنها ستطل عبر برنامجها حديث الطاولة الإلكتروني الذي يبث عبر الإنترنت للحديث عن الأمر.

ليعود السينا وينشر صورة تجمعهما على إنستغرام مع تعليق مطول يتحدث فيه عن حريته وحقيقته وبأنه قام بإتصالات مجاملة ولم تحمل تصريحاته مفاجأة لأحد (يقصد هنا ويل وجادا على ما يبدو).