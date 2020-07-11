شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد 3 أيام تصوير "مش أنا": " بعمل أهم أفلام حياتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم تامر حسنى، أنه يشعر بأن فيلمه الجديد "مش أنا" الذى يتم تصويره حاليا، هو واحدا من أهم أفلام حياته، متمنيا أن ينال إعجاب الجماهير.

وكتب حسنى، عبر حسابه على انستجرام: "رجعنا من 3 أيام نصور باقى فيلم (مش أنا)، أنا حاسس انى بعمل أهم أفلام حياتى.. إن شاء الله يعجبكم".





ويواصل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى كما أكدت مخرجة العمل سارة فيق، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان تامر حسنى، حيث يتبقى حوالى عدة أيام وينتهى تامر حسنى من مشاهد الفيلم ويدخل مراحل المونتاج استعداداً لطرحه قريباً فى السينمات بعد قرار فتحها بنسبة 25% مع أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامرحسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

يشارك فى البطولة الفنانة حلا شيحة والتى تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذى قدمته مع الراحل عامر منيب، ويشارك أيضًا، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.