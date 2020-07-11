شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث تعترف بخيانتها له بعد علاقة مع مغني الراب أوجست السينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، بأنها كانت على علاقة رومانسية مع مغني الراب أوجست السينا " August Alsina"، مؤكدة أنها خانت زوجها الممثل العالمي الشهير ويل سميث حينما كانت على علاقة مع أوغست السينا.



الممثلة الأمريكية جادا

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث قولها :""منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".

أوضحت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، خلال برنامجها " Red Table Talk" أنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا ، مضيفة : "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".



الممثلة الأمريكية جادا مع مغني الراب

وأضافت الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 48 عاما، أن علاقتها مع مغني الراب أوجست السينا انتهت أيضا، مؤكدة أنها لم تتحدث إليه من سنوات، مضيفة أنها تصالحت مع زوجها ويل سميث ووصلا الآن إلى ما أسمته "الحب غير المشروط"، قائلة: "لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنا".

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من ناحية أخرى، قال الممثل الشهير ويل سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع زوجته بعد الانفصال مرة أخرى ، مضيفا :"لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".



ويل سميث مع الممثلة الأمريكية جادا

على صعيد آخر، بطريقة كوميدية، احتفل النجم العالمى ويل سميث، بعيد ميلاد نجله جيدن سميث، حيث نشر صورة قديمة تجمعهما خلال تبادل الحديث، والذى ظهر من خلالها ابنه بتعبيرات وجه غاضبة.

ويل سميث، علق عبر حسابه بموقع إنستجرام على الصورة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا جيدن.. كنت تشكك في قدراتي الأبوية في هذه الصورة، مهما كان ما كنت أحاول أن أجعلك تفعله، أنا أحبك يا رجل".

وكشف موقع "جاست جيرد" أن جوجو سيوا البالغة من العمر 17 عاما تشارك فى فيلم مأخوذ عن كتاب "Bounce" للمؤلفة الأمريكية ميجال شال، عن فتاة مراهقة تتمنى أن تستبدل عائلتها بواحدة جديدة عشية عيد الميلاد، وهو ما يجعلها تدخل بعدد من الأحداث غير المتوقعة فتعلم قيمة الأسرة، وقوة الحب.

وحسب موقع "فارايتى" فإن الفيلم يحمل نفس اسم الكتاب "Bounce" ومن المقررأن يتم إصدار "Bounce" بواسطة Paramount Pictures وهى استوديوهات أفلام أمريكية وأحد فروع شركة فاياكوم سي بي إس، و تعتبر خامس أقدم استوديو أفلام في العالم .

ومن المقرر أن يقوم نجم هوليوود الشهير ويل سميث بإنتاج الفيلم، وهى ليست المرة الأولى التى يقوم فيها سميث بإنتاج عمل سينمائي ، فمن ابرز الاعمال التي قام سميث بإنتاجها : " Seven Pounds " و"The Karate Kid" و"This Means War" و"Annie"، وغيرها.

من لآخر أعمال سميث كان الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، والذي وصلت تكلفته إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.