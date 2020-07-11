شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب مامى نجم ديوهات سميرة سعيد وإليسا والإنتاج حرمه من شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المطرب الجزائرى الشاب مامى بعيد ميلاده، اليوم السبت الموافق 11 يوليو، والذى تميز فى موسيقى "الراى" وأصبح من أشهر المطربين الذين قدموا هذا اللون فى العالم العربي ويعتبر من أوائل الفنانين العرب الذين استطاعوا إيصال الراي الجزائري وإخراجه إلى العالمية، وله صوت مختلف ويعتبره الكثير صوتا نادرا لما يمتلك من حنجرة ذهبية ميزته عن مطربى موطنه الجزائر والعالم العربى أيضا، خاصة وأنه قدم عدة ديوهات أجنبية أبرزها مع المطرب العالمى ستينج واتلى كانت تحمل اسم " Desert Rose"، وأخرهم أغنية جديدة مع النجم العالمى سول كينج والتي تحمل اسم "ça fait des années".

رغم تقديم الشاب مامى العديد من الديوهات الأجنبية مع نجوم عالميين، إلا أنه قدم ديوهات ناجحة بجدارة مع فنانين عرب، أبرزها الديو الشهير الذى قدمه مع الديفا سميرة سعيد والذى يحمل اسم "يوم ورا يوم"، وحقق نجاحا كبيرا خاصة بعد أن أضاف النجم محمد هنيدى بصمة كوميدية بغنائها بشكل كوميدى في فيلم "فول الصين العظيم"، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع طارق مدكور.

كما أن الشاب مامى قدم ديو مع القيصر كاظم الساهر والتي حملت اسم "أجلس في المقهى" والتي تعتبر أغنية من طراز فريد خاصة وأنهما استطاعا أن يمزجان اللهجة العراقية باللهجة الجزائرية من خلال كلماتها البسيطة والسهلة، والتي نالت إعجاب جمهورهما، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الفنان كاظم الساهر.

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وقدم أيضا الشاب مامى أغنية ديو مع ملكة الإحساس النجمة اليسا، بعنوان "كنت في سيرتك فيت" والتي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الغناء العربى، وهى من كلمات الشاعرة إكرام العاصى، وألحان محمد رحيم، وتوزيع مصطفى الشريف.

ورغم كل هذا النجاح الذى حققه في الوطن العربى ودول العالم الأخرى، إلا أنه أعرب عن حزنه، لعدم إتمام عمل جديد يجمعه مع النجمة شيرين عبد الوهاب، بسبب بعض مشاكل شركان الإنتاج الذى حرمته من تقديم الديو الذى كان سيحقق نجاحا كبيرا في هذا الوقت، خاصة وأن النجمة شيرين عبد الوهاب ذو حنجرة ذهبية مثله.