شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. خروج جثمان مى مسحال من منزلها استعدادا لدفنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج، منذ قليل، جثمان المنتجة الفنية مى مسحال من منزلها استعدادا لدفنها، والتى وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بجلطة، ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة بأكتوبر.

يذكر أن المنتجة مى مسحال، لها فيلم جارى تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

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وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.