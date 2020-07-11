شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتفل بأول فيلم محلى يعرض بدور العرض فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجمهور السعودى بتدشين أول فيلم سعودي يعرض في دورالعرض السينمائي بالمملكة، وذلك في موفي سينما بالرياض.

وحضر العرض الخاص الذى اقمة صناع فيلم «نجد» الذى تقوم ببطولتة الفنانة حياة الفهد،، عدد من صناع وأبطال الفيلم مثل خالد الراجح المنتج والمؤلف، والمخرج سمير عارف، والفنانين أغادير السعيد ومحمد الكنهل وإبراهيم الدسيماني ونوف الناصر. ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى باقة من الضيوف من الفنانين والشعراء واللاعبين ومنهم الفنان بدر اللحيد، ومحمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، والمذيع محمد الغامدي، والمنتج خالد المسيند، والشاعر زياد بن بخيت.

فيما غاب عن العرض عدد من أبطال الفيلم بسبب ظروف السفر في ظل أزمة فيروس كوفيد-19، وهم: حياة الفهد وماجد مطرب وإبراهيم الحربي وميساء مغربي وعلي السبع وأميرة محمد ومريم الغامدي.

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وتدور أحداث فيلم «نجد» الذي تم تصويره بين الرياض والكويت، عن الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية التي سادت منطقة نجد في خمسينات القرن الماضي عبر مجموعة من القصص والحكايات، وهو تأليف وإنتاج خالد الراجح، وإخراج سمير عارف، وإنتاج مؤسسة لوكيشن للإنتاج الفني والإعلامي، وبطولة كل من: حياة الفهد وماجد مطرب وميساء مغربي وإبراهيم الحربي وعلي السبع وأميرة محمد وزهرة الخرجي ومريم الغامدي وابتسام عبدالله ومصطفى هريدي وأغادير السعيد ومحمد الكنهل