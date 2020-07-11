شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع المخرج شريف عرفة..هشام منصور يحتفل ببدء تصوير دوره فى"الأنس والنمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان هشام منصور، ببدء أول أيام تصوير فيلم "الأنس والنمس" للنجم محمد هنيدى، حيث نشر صورة له مع المخرج شريف عرفة، من أول أيام التصوير، عبر حسابه على فيسبوك، صحبها بتعليق: "على بركة الله وأول يوم تصوير فيلم (الأنس والنمس) للمخرج المبدع شريف عرفة".





وصور النجم محمد هنيدى المشاهد الخارجية بأحد مدن الملاهى، التى جمعت بينه وبين النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل وآخرون من النجوم، واستمر التصوير حتى منتصف ليل الجمعة، وتضمنت المشاهد مطاردة عمرو عبد الجليل لهنيدى والذى يجسد دور عفريت خلال الأحداث، كما حرص صناع العمل على تعقيم اللوكيشن والملاهى، والتزم فريق العمل بارتداء الكمامة منعاً لانتشار فيروس كورونا.

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وبدأ النجم محمد هنيدى، تصوير الفيلم حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، التى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.