شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه رسميا.. 6 إطلالات للنجم محمد رمضان فى كليب أغنية "تيك توك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 أيام تفصل جمهور النجم محمد رمضان، عن موعدهم مع أحدث أغانيه "تيك توك"، التى من المقرر طرحها يوم 15 يوليو الجارى، والتى كشف الأسطورة عن بعض ملامحها من خلال الصور والفيديوهات التى نشرها الأيام الماضية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى الأغنية التى يشاركه فيها سوبر ساكو.

كشف النجم محمد رمضان، من خلال صوره ومقاطع الفيديو عن جانب من إطلالاته التى سيظهر بها خلال فيديو كليب "تيك توك" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، وكانت إحدى مفاجآت رمضان لجمهوره خلال الأيام الماضية، إعلانه موعد طرح كليب "تيك توك"، بعدما نشر برومو للأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة أن موعد طرحها سيكون فى الـ 15 من يوليو.

وكان محمد رمضان، قد شوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، المقرر طرحها قريبا، وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة فى الله نجاح".

كما أعلن مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسينى مدير تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح"، وفى وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 قيراطًا.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرا عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا أنه سيقوم بطرح أغنية قريبا وكتب: "قريبا.. أغنية تيك توك" كما كشف عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، عبر صورة نشرها على حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وكتب رمضان قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائى بينهما فى القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور رمضان الذى تساءل عن محتوى الأغنية الجديدة.