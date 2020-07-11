انطلاق تصوير "أمل حياتي" لحنان مطاوع ضمن حكايات "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: بدأ فريق مسلسل "أمل حياتي"، تصوير أولى مشاهدهم، صباح اليوم السبت 10 يوليو، ضمن حكايات "إلا أنا". ونشر أمين جمال صورة "الكلاكيت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (إلا أنا) حكاية (أمل حياتي)". Advertisements "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.

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