محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها بصور جدبدة، خطفت بها الأنظار خلال تواجدها لقضاء أجازة الصيف في الجونة على شاطئ البحر الأحمر. ونشرت كارمن، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير يا ناسي". يذكر أن كارمن سليمان تتواجد في الجونة من أجل قضاء أجازتها الصيفية، لتعود بعدها لاستكمال تسجيل أغانيها الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تنشر صورا جديدة من أجازتها الصيفية في "الجونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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