كندة علوش توجه نصيحة لمتابعيها: "الكلام الحلو نعمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة كندة علوش، على توجيه رسالة ونصيحة لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على تويتر. وكتبت كندة، عبر حسابها، قائلة: "والله الموضوع مالوش علاقة بالمديح.. بس الكلام الحلو نعمة.. لما بلاقي حد ذوق ومحترم وكاتب كلام حلو شبه بيعطيني دفع وشعور إيجابي رائع". وأضافت: "الكلام الحلو ثقافة ورقي.. والله مش غلط حتى لو عايزين ننتقد ظاهرة أو نقول رأينا في موضوع مش عاجبنا إننا نقولوا بطريقة لطيفة ومحترمة ونختار ألفاظنا ومصطلحاتنا". يذكر أن كندة علوش، تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر"، سيناريو وحوار نجلاء الحديني، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذى عرض منه حكايتين على شاشة قناة dmc.

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