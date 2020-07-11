مروان خوري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان والملحن اللبناني مروان خوري على إحياء الذكرى الأولى لوالدته الراحلة نسيما مارون نطانيوس، التي وافتها المنية في ١١ يوليو ٢٠١٩. ونشر مروان صورة تجمعه مع والدته، عبر حسابه على تويتر، وعلق "مرت سنة يا أمي".

وأعلن مروان، مؤخرا عبر إنستجرام، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة "كما حياتك" خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن مروا ن خوري، كان قد طرح مؤخرًا أغنية قصيرة تحمل عنوان "هيدي مش غنية"، كتحية منه إلى الطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس، في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا.