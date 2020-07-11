نيللي كريم ناعية المنتجة مي مسحال: "مكنتش بتخاف تغامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة نيللي كريم المنتجة الفلسطينية الكبيرة مي مسحال التي رحلت عن عالمنا، مساء أمس، بعد إصابتها بجلطة في المخ.

وكتبت نيللي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "البقاء لله في المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمري ومنتجة أول أعمالي "سحر العيون"، "غبي منة في"، "آخر الدنيا"، "فتح عنيك"، "أحلام الفتى الطائش" مي مسحال".

وأضافت "خبر حزين جدا جدا.. قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة.. مكنتش بتخاف تغامر، كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بيه لجمهور السينما، ولحد الآن من الأفلام اللي بعتز بيها جدا جدا، وكان أول فيلم كتبته نهى العمروسي، وكان أول إخراج لأمير رمسيس، (آخر الدنيا)، وأول بطولة للنجم يوسف الشريف، وأول فيلم بطولة رامز جلال (أحلام الفتى الطائش) وأول إخراج فيلم (فتح عنيك) للمخرج عثمان أبو لبن وناس كتير جدا اديت ليهم فرصة.. في ناس استمرت وفي ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة ومش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك". المنتجة مي مسحال كانت ستعود للإنتاج بفيلم جديد بعد غياب 3 سنوات، يشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي.