محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن الفنان تامر فرج، عن موعد عرض الجزء الثاني لمسلسل "الآنسة فرح".
وكتب فرج، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لكل الناس اللي بتسأل على مسلسل الآنسة فرح.. إحنا بنصور الجزء التاني والتالت، وإن شاء الله هيتعرضوا في شهر نوفمبر مش سبتمبر زي ما كنت أعلنت قبل كدة".
يُذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من فورمات أجنبي، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر فرج يعلن الموعد النهائي لعرض الجزء الثاني والثالث لمسلسل "الآنسة فرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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