محمد عساف يهنئ المتفوقين في الثانوية العامة بفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد عساف، على تهنئة الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة في فلسطين.

وكتب عساف، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "صباح النجاح.. الحقيقة سعيد جداً اليوم وأنا أشاهد كمية الفرح في ‎فلسطين، من الناجحين وأهلهم كل التهاني والتبريكات للمتفوقين في ‎نتائج الثانوية العامة ومبروك لهم ولأهلهم، وربي يفرح قلب أبناء شعبنا رغم الألم وهذه الأوضاع الصعبة.. مبروك للجميع".

يُذكر أن الفنان محمد عساف، طرح مؤخرا أغنية "دلع دلعونا" عبر يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة، إشراف فني أنس النجار.

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