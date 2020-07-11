تراند اليوم : شيرين رضا ترفض الإفصاح عن مكان دفن والده.. تعرف على السر



توفى أمس الفنان المصري الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

من جانبها رفضت ابنته الفنانة شيرين رضا، الإعلان عن موعد عزاء والدها الراحل محمود رضا لأنه سيقتصر على العائلة فقط. كما نشرت شيرين عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لوالدها وكتبت: "توفي منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط". ورفضت شيرين الإفصاح عن مكان دفن والدها للسبب عينه.

وبدوره نعى الفنان المصري عمرو دياب محمود رضا، والد زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، الذي وافته المنية ظهر أمس، عن عمر ناهز 90 عاما.

وكتب عمرو عبر حسابه الخاص: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".