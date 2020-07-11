تأجيل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بسبب كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تأجيل موعد إقامة الدورة السادسة والثلاثين لتكون في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، بدلا من أكتوبر، وذلك نظرا لجائحة كورونا المستجد، وخوفا على حياة الإعلاميين والضيوف الأجانب.

الدورة السابقة حملت اسم الفنانة نبيلة عبيد

من جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن هذه الدورة سوف تقام في ظروف صعبة، ولكنه واثق في الوقت نفسه أنها سوف تمر على خير حتى تعود الحياة لطبيعتها، مشيرا إلى أنه من المقرر فتح باب تسجيل وتلقي أفلام المسابقتين الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط من خلال الموقع بدءًا من 15 يوليو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالمسابقتين فقط.

يذكر أن الدورة الماضية حملت اسم الفنانة نبيلة عبيد، كما تم اختيار إسبانيا كضيف شرف، وشهدت خمس مسابقات رسمية هي "الأفلام الروائية الطويلة"، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، ومسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، ومسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، ومسابقة السيناريو.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"