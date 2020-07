هند البحرينية تعلن خطوبتها دون الافصاح عت خطيبها

View this post on Instagram

الفنانة #هند_البحرينية تعلن عن خطوبتها وذلك بنشر صورة وهي تضع تاجا من الورود على شعرها وفي يدها اليمنى خاتم الخطوبة دون الإفصاح عن أي معلومات عن خطيبها #سيدتي @hind_bh