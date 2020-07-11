هند البحرينية تعلن خطوبتها دون الافصاح عت خطيبها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - أعلنت الفنانة هند البحرينية خطوبتها بطريقة غير مباشرة من خلال نشرها صورة عبر حسابها على "انستقرام" وهي ترتدي خاتم الخطوبة وتضع تاجاً من الورود على شعرها، دون أي تعليق أو معلومات حول خطيبها.
كما قامت هند بمشاركة فيديوهات قصيرة في "الستوري" الخاص بها، بدت وكأنها من حفل الخطوبة، اذ، ظهرت زينة خاصة بالحفل، وأشخاص يرقصون على أنغام الموسيقي.
واكتفت هند بنشر صور لكل من هنأها في خاصية "الستوري" دون أي تعليق منها على خبر خطوبتها.
on Jul 11, 2020 at 12:47am PDT
يذكر أن هند أصيبت بفيروس كورونا أثناء تواجدها في مدينة برشلونة بإسبانيا، وغادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما منه.
واحتفلت هند بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها بعد مكوثها في الحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت نتائجها الأولية إيجابية، ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.
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