الخميس.. سعد العود يقدم حفل غنائي بعنوان"حمد الله على السلامة" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل جديد بعد فترات الحظر والعزل بعنوان "حمدلله على السلامة" لعازف العود والمطرب سعد العود، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 16 من يوليو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً علىمسرح النهر.
يشار إلي ان سعد العود فنان مصري مستقل ، كان شغفه بالموسيقي وخاصة الة العود له الاثر الاكبر في تحويل مساره للفن ، عليمدار فتره تجاوزت العشر سنوات ابدع سعد العود في الغناء المصحوب بالعزف علي الة العود مما ادي لاقتران اسمه بها، مقدما مختلف الوان العزف والغناء الشرقي بمختلف اللهجات، واحياء كلاسيكيات الموسيقي العربية وتقديمها بتوزيعات حديثة محافظا علي هويتها الشرقية، كما يقدم مزجا للموسيقي المعاصرة.
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