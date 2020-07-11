محمد مصطفى يكشف تفاصيل دوره في فيلم"قسمة ونصيب"

يستعد الفنان محمد مصطفى، لخوض ثاني تجاربه السينمائية بعد فيلم "بث مباشر " الذي قدمه منذ أكثر من ثلاثة سنوات بطولة الفنان سامح حسين، حيث أنضم الي فيلم " قسمة

ونصيب " وهو بطولة جماعية ومن المقرر التصوير في بداية شهر أغسطس القادم.

وكشف محمد مصطفى عن دوره في الفيلم يؤدي دور شاب يعمل

مدرس ابتدائي يقع في حب فتاة وتسببله أزمة نفسية وتخبطات تؤثر علي حياته العملية ويقرر الانتقام منها بطريقته الخاصة.

وأضاف: الفيلم اجتماعي به "سسبانس" و يناقش مشاكل الزواج والارتباط والأسباب التي تؤدي الي الانفصال ومعالجة المشكلة قبل الوقوع فيها مع الشريك.