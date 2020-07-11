رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها بالصور والأسماء

في الأيام الماضية، كشفت الممثلة رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على مواقع التواصل، حيث طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ فوراً في حال التعرض للتحرش.

وتواصل “يوسف” حملتها ضد التحرش في مصر وذلك بعدما أثارت الجدل من خلال نشر بعض الصور لمتحرشين بها على مواقع التواصل بالاضافة الى اسمائهم، وعلقت قائلة: “تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة“. مستعينة بهاشتاغ #افضحي_متحرش #ماتخافيش

وأكدت رانيا أنها ستواصل حملة فضح المتحرشين، وأنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم.

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وكانت رانيا يوسف قد تحدثت في وقت سابق قائلة: “نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوى وهذا غير صحيح”.

وتابعت “انا اواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حسابتي الرسمية وايضًا الايميل الخاص به حيث تصل عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، وهؤلاء يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات وغيرها) وايضًا عبر الهواتف المحمول، فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.”

وختمت قائلة: “اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعًا. وقالت أخيراً “رسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورًا عنه”.