شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "الويك إند"..ليلى علوى ولطيفة تستمتعان بأجازة الصيف على الشاطئ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة ليلى علوى، والفنانة التونسية لطيفة، بعطلة الصيف على الشاطئ معًا، حيث ظهرا فى صور ومقاطع فيديو وهما يرقصان ويدندنان كلمات أغنية "ماتروحش بعيد" للنجمة لطيفة، وقد أعادت ليلى علوى، نشر مقطع الفيديو من صفحات المعجبين عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وخلال قضاء النجمتان "الويك إند" فى إحدى المدن الساحلية، جمعهما شاطئ واحد، وكلمات أغنية "ماتروحش بعيد"، تقول: "حبيبى ماتروحش بعيد يا حبيبي.. أنا عايزاك جنبى حبيبي.. قرب من قلبى حبيبي.. قرب لى كمان.. ليالى أنا عشت معاك ف خيالي.. قبل ما أشوفك يا غالي.. ولا ثانية تغيب عن بالي.. يا حياتى أنا.. حبيبى وأنت جنبي.. الحب كلة بيملا قلبي.. وحبك اغلى ما ليا.. ليالى على بالي.. كل كلمة قلتهالي.. يا دنية قلبى وعنيا.. يا ليالى حبيبى قالهالي.. أنتى عمرى وأعز غالي.. سنينى قبلك مرت على عيني.. ولا شئ عنك يغنيني.. قلبك وحده يكفينى لو ثانية لقا.. كفاية أنى أشوفك جوايا.. مالى قلبى وهوايا.. خليك على طول ويايا.. يا حبيبى بقى".

ويشارإلى أن آخر تفاعل للفنانة ليلى علوى، عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، كان بتدوينه ودعت بها الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما، مؤكدة أنه قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس هذه النوعية من الفن والسينما، وقضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية.

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وكتبت ليلى، عبر صفحتها على فيس بوك: "بنودع أحد أهم الفنانين فى مصر والشرق الأوسط، اللى حفر اسمه وفنه مكان ومكانة مميزة وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية".

وأضافت ليلى: "محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة، بل قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس النوع ده من الفن والسينما، مين ينسى غرام فى الكرنك وإجازة نص السنة واستعراضات الأقصر بلدنا وحتشبسوت ومئات العروض الرائعة الأخرى فى السينما والمسرح والفوازير كمان، كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن، قضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية اللى كانت بتحكى عن بلدنا وناسنا وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا".

وتابعت ليلى: "بنعزى نفسنا ونعزى بنته الغالية العزيزة شيرين رضا، وأسرته ومحبيه وشريكة مشواره الفنى السيدة فريدة فهمى، مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان".