شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس 1" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة إيمان العاصى، عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" غدا الأحد، فى الساعة التاسعة مساء، حيث يأتى ذلك قبل عرض الجزء الثانى من المسلسل ذاته أواخر يوليو الجارى، ليتذكر الجمهور أحداثه التى تأخذ طابع الغموض والتشويق والإثارة.

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات، وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصى خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، حيث تظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش فى الحارة التى هى محور الأحداث، ومن المقرر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثانى، كما سبق وفعلت فى الجزء الأول، ولقبها جهمورها بلقب "أميرة الدراما".

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة إبليس" كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

وكان آخر أعمال النجمة إيمان العاصى، مسلسل "بخط الايد" وتألقت فيه بشكل كبير أيضا، حيث ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

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