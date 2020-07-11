شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ناعية مى مسحال: منتجة أول أعمالي وقدمت نجوم شباب لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة نيللى كريم المنتجة الفلسطينية مي مسحال التى توفيت أمس الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة، وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام :" البقاء لله في المنتجة و الكاتبة و الصديقة و عشرة عمري و منتجه أول أعمالي "سحر العيون" "غبي منة في" "أخر الدنيا" " فتح عنيك" "أحلام الفتى الطائش مي مسحال ".



نيللى كريم عبر انستجرام

وأضافت :"خبر حزين جدا جدا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بي لجمهور السينما و لحد الان من الأفلام اللى يعتز بها جدا جدا و كان أول فيلم كتبته نهي العمروسي و كان أول اخراج لأمير رمسيس " أخر الدنيا" و أول بطولة للنجم "يوسف الشريف" و أول فيلم بطولة رامز جلال " أحلام الفتي الطائش " و أول اخراج فيلم "فتح عنيك " للمخرج عثمان ابو لبن و ناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت و في ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة و مش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مي".

يذكر أن المنتجة مى مسحال لها فيلم جار تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

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وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.