شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد وابنها شادى نابلسى يتجولان فى شوارع نيويورك "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شادى نابلسى ابن النجمة سميرة سعيد، صورة له مع والدته الديفا يتجولان فى شوارع نيويورك وعلق عليها زيارة لم تدم طويلا لكنها كانت تجربة جديرة بالاهتمام.





ونشر شادى، صورة له مع والدته الديفا، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الرجوع إلى بداية إقامتى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لم تدم إقامتى طويلاً، لكنها كانت تجربة جديرة بالاهتمام"، مازحا: "انظروا على البراءة فى وجهى".





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من ناحية أخرى، انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

عبرت الديفا سميرة سعيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن مدى عمق حزنها على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها تعرفت على الجداوى منذ أن استقرت فى مصر.

وقالت سميرة سعيد أن رجاء الجداوى كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك فى كل شئ من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهى تربت على أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن رجاء الجداوى كان لديها طاقة حب كبيرة جدا وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفلات وأحداث فنية وتكريمات وحتى لو مشغولة بعمل تستغل وقت الفراغ ولو ساعة فى توزيع طاقة الحب والإيجابية على من حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن على محبيها.