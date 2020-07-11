شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان والدة مى عمر فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة سلوى عثمان ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" والدة بطلة العمل الفنانة مى عمر والذى ينطلق تصويره خلال بداية الشهر المقبل، حيث تم التعاقد مع كل من أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، عماد زيادة، حمدى هيكل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

وشاركت الفنانة سلوى عثمان في موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" وحققت نجاح كبير من خلال الشخصية التي قدمتها، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

دارت أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم، وتم طرحه على قناتى dmc و dmc دراما .