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رسالة سمية الخشاب لأى بنت تتعرض للتحرش:"ماتكونيش سلبية وتتنازلي"..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  انضمت النجمة سمية الخشاب الى النجمات اللاتى يحاربن وطرحت فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى بالفيس بوك قالت فية :لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش و الاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه. ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال".

 

كانت النجمة سمية الخشاب  قد اعتذرت عن تصوير فيلم"راضى وصابر " مع النجم أحمد آدم وعن اعتذارها عن الفيلم،ووأشارت إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

 

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وأشارت سمية إلى أنها كانت تحب العمل مع السبكى وأحمد آدم لكن فيروس وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.

 

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