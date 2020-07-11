أحلام تتألق بإطلالة ساحرة باللون الأخضر

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها.

ونشرت أحلام مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بفستان من اللون الأخضر، تميز بأكمامه الطويلة التي شكلت لمسة مختلفة من حيث التصميم، وزاد ال Belt من جمال الفستان والإطلالة.

تناسب اللون الأخضر مع المكياج الصيفي الذي أضاف لمسة جمالية على بشرة أحلام، اذ يُعتبر اللون الأخضر رمزاً للثقة، وشكل تكاملاً مع المكياج الخفيف والبسيط الذي زاد من جمال بشرة أحلام.

جدير بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.