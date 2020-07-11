محمد عساف يحيي أوّل حفل “أونلاين” له.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد لأوّل مرّة حفلًا غنائيًا “أونلاين” من تنظيم المجمع الثقافي في أبوظبي.

ومن المقرر أن يطلّ محمد عساف على جمهوره، مساء الجمعة 21 آب/أغسطس المقبل عبر الفناة الرسمية للمجمع الثقافي في موقع “يوتيوب”، حيث سيقدّم باقة من أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلنت إدارة “المجمع الثقافي في أبوظبي” عن الحفل عبر موقع “تويتر”، حيث جاء في نصّ الإعلان التالي: “حفل الفنان محمد_عساف يبث أونلاين.. ينظم المجمع الثقافي في أبوظبي حفلا غنائيا للفنان محمد عساف يبث عبر يوتيوب الجمعة 21 أغسطس”، وعلّق محبوب العرب على التغريدة كاتبًا: “قريباً إن شاء الله”.

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وكان محمد عساف قد طرح كليب خاص بأغنية “تعا نقعد” التي كان قد أطلقها في ألبومه الأوّل ASSAF الذي صدر في العام 2014.

وأتى الكليب تزامنًا مع انتشار ​فيروس كورونا​، ومن أجواء الحجر المنزلي، إذ أكد عساف في تعليقه على الفيديو عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي إلتزامه بالتباعد الإجتماعي، فأدّى عساف الأغنية من منزله وأعضاء الفرقة الموسيقية “أوتار” من منزلهم بين دبي وفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “شهالحلاوة”، من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” اللتين كان قد أطلقهما في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.